25 сентября в Петербурге ожидается рекордное потепление

В пятницу, 25 сентября, в Петербурге ждут новый температурный рекорд. По прогнозу синоптиков город сможет побить рекорд, когда столбик термометра покажет 23 градуса тепла.

Днем ожидается переменная облачность, а осадков петербуржцам ожидать сегодня не стоит. Воздух в городе прогреется от 21 до 23 градусов тепла, по Ленобласти значения немного отличаются — от 19 до 24 градусов тепла. Также в течение дня ожидается юго и юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. При этом атмосферное давление останется в пределах нормы — 759 мм ртутного столба.