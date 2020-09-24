Раритетный "Икарус" будет курсировать по Петербургу в День туризма

Жители Санкт-Петербурга и гости Северной столицы в День туризма, 27 сентября, смогут прокатиться на раритетном автобусе "Икарус". Для этого необходимо будет заранее зарегистрироваться.

"Икарус-256", восстановленный сотрудниками "Пассажиравтотранса", будет ходить по центру города, объезжая достопримечательности города. Там же можно будет прослушать аудиоэкскурсию. Транспорт начнет движение ровно в полдень, в 12:00, 27 сентября, от станции метро "Площадь Александра Невского".

Автобусы марки "Икарус-256" производились в Венгрии в 1970-х годах и в советское время в Петербурга обслуживали туристов, а также гостей Игр Доброй Воли.