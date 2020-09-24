В Выборгском районе установили "Пульт управления Вселенной"

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 23 сентября появился "Пульт управления Вселенной".

Это — арт-объект, автором которого является уличный художник Loketski. Он немного изменил электронный пульт управления светофорами на перекрестке проспекта Энгельса и улицы Михаила Дудина. Добавив туда две новые кнопки и ювелирный камень, он превратил его в "Пульт управления Вселенной", с помощью которого можно ускорить и схлопнуть окружающий мир.

В своем профиле в социальной сети Instagram художник призывает расширить и схлопнуть Вселенную, нажимая на кнопку, а также вносить и другие коррективы силой мысли. Для этого нужно установить виуальный контакт с антенной из кристалла висмута, расположенной в правом верхнем углу арт-объекта.