На данный момент городской парламент рассматривает законопроект о компенсации горячего питания для школьников, имеющих хронические заболевания и нуждающихся в особой диете. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа, а также она уточняет, что изменения могут появиться в Социальном кодексе города.
Отмечается, что компенсация будет составлять 100%. Известно, что законопроект разработан по поручению Вячеслава Макарова, председателя петербургского парламента, комиссией по социальной политике и здравоохранению.
«Для организации питания детей с хроническими заболеваниями необходимо соблюдение целого ряда жестких специальных требований», – отметил Макаров.
Петербургским школьникам, страдающим хроническими заболеваниями, могут компенсировать горячее питание
© Фото: pixabay.com
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Законопроект рассматривает городской парламент Северной столицы.
На данный момент городской парламент рассматривает законопроект о компенсации горячего питания для школьников, имеющих хронические заболевания и нуждающихся в особой диете. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа, а также она уточняет, что изменения могут появиться в Социальном кодексе города.
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