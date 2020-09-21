Петербургским школьникам, страдающим хроническими заболеваниями, могут компенсировать горячее питание

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На данный момент городской парламент рассматривает законопроект о компенсации горячего питания для школьников, имеющих хронические заболевания и нуждающихся в особой диете. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа, а также она уточняет, что изменения могут появиться в Социальном кодексе города. Отмечается, что компенсация будет составлять 100%. Известно, что законопроект разработан по поручению Вячеслава Макарова, председателя петербургского парламента, комиссией по социальной политике и здравоохранению. «Для организации питания детей с хроническими заболеваниями необходимо соблюдение целого ряда жестких специальных требований», – отметил Макаров.

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