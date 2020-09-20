В Петербурге началась Международная математическая олимпиада

В Санкт-Петербурге началась Международная математическая олимпиада среди старшеклассников. Она проводится ежегодно с 1959-го года в разных странах мира. Северная столица принимает 61-ую олимпиаду.

В городе на Неве этот международный турнир проходит впервые. На открытии олимпиады выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что для города принимать это состязание — большая честь, а также отметил, что Санкт-Петербург славится своей математической школой.

В олимпиаде примет участие 662 школьника из 114 стран. В этом году состязание пройдет онлайн.

В 2022 году Санкт-Петербург станет местом проведения Международного Конгресса математиков.