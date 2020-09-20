В Петербурге состоялся "Кросс нации"

В субботу, 19 сентября, в Санкт-Петербурге прошел ежегодный забег "Кросс нации" в рамках Всероссийского дня бега.

Маршрут забега составлял пять километров. Старт был расположен на Дворцовой площади, и спортсмены бежали по самым красивым точкам исторического центра Северной столицы. В забеге принимали участия как профессионалы в беге, так и любители и новички, так как "Кросс нации" рассчитан на любые категории спортсменов.

Из-за забега движение в центре города было ограничено. Бегунам пришлось бороться с серьезным ветром. Однако, несмотря на относительно неблагоприятные погодные условия, в забеге приняло участие не только множество спортсменов, но и болельщиков, которые пришли поддержать участников забега.