На «Невском пятачке» реконструируют эпизод битвы 1941 года

В воскресенье, 20 сентября, пресс-служба организатора фестиваля «Плацдарм «Невский пятачок» сообщила, что сегодня в рамках программы фестиваля состоится театрализованное действо, воспроизводящее эпизод битвы 1941 года.
Известно, что в военно-историческом фестивале примут участие 400 реконструкторов, которые продемонстрируют эпизод форсирования Невы. Гости мероприятия также смогут увидеть интерактивные экспозиции, обмундирование, военную технику и быт солдат времен ВОВ. Кроме того, в 12:00 состоится торжественная закладка капсулы на месте будущего памятника юнгам Школы боцманов острова Валаам.