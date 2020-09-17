Петербург отметит Всемирный день туризма бесплатными экскурсиями

Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма, рассказал о том, как Северная столица проведет Всемирный день туризма. Для петербуржцев 26 и 27 сентября будут работать бесплатные экскурсии на улицах города и возле достопримечательностей.

Масштабное празднование пройдет в честь рестарта сферы туризма. Можно будет бесплатно посетить многие интересные места, а также покататься на речном транспорте.

26 и 27 сентября по предварительной записи, которая открывается 18 сентября, доступны бесплатные пешие экскурсии проекта "Петербургский калейдоскоп". "Открытый город" расскажет о памятниках. Гостей ждут Императорский фарфоровый завод, комбинат хлебопродуктов имени Кирова и парусный линейный корадь "Полтава".

Экспоцентр "Гарден Сити" с 25 по 27 сентября проведет международный форум по мототуризму "Мотосаммит-2020", а первый отечественный гольф-клуб "Петергоф" станет площадкой для турнира на кубок губернатора. 27 сентября завершится акцией "Поющие мосты" и салютом на стрелке Васильевского острова.

Также в городе пройдет «Ресторанный фестиваль Visit Petersburg», на котором рестораны представят специальное меню.

С полной программой мероприятий можно будет ознакомиться на городском туристическом портале visit-petersburg.ru.