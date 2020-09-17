В 2021 году появится подсветка на «Новосмоленке»

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове Новосмоленская набережная продолжает облагораживаться. Об этом сообщает директор СПб ГБУ «Ленсвет» Сергей Мителев. Так, стало известно, что в следующем году между Кораблестроительным и Наличным мостом участок обретет подсветку. Отмечается, что большая часть работ намечена на лето 2021 года.

Также на участке между мостами появятся световые инсталляции, которые расположатся на фасадах близстоящих домов. Кроме этого, сообщается, что подсветка также появится на Ново-Андреевском мосту.