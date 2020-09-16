На набережной Карповки создадут общественное пространство

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился планами по созданию новых общественны пространств в Северной столице.

Так, новое общественное пространство обещает появиться между набережной реки Карповки и улицей Рентгена. Его территория составит 2 тысячи квадратных метров. В данный момент местность занимают склады «Петербургтеплоэнерго». Планируется, что они будут перемещены в другое место. Губернатор сообщил, что уместней будет сделать там хорошую пешеходную зону.

Также глава Санкт-Петербурга поручил продолжить развитие программы "Умный домофон", которая действует в Петроградском районе Санкт-Петербурга.