В Санкт-Петербурге отмечается день перенесения мощей Александра Невского

В Санкт-Петербурге 12 сентября традиционно отмечают день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Александр Невский является небесным покровителем и защитником Санкт-Петербурга, а также заступником воинов. Мощи святого были перенесены в город на Неве по приказу Петра I 12 сентября 1724 года. Сейчас они хранятся в ковчеге в Троицком соборе Александро-Невской лавры.

Также в этот день отмечается заключение Ништадтского мира, который окончил в 1721 году Северную войну России со Швецией.

В лавре провели божественную литургию. Крестный ход по Невскому проспекту не состоялся из-за противоэпидемических мер.