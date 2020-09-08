В лаборатории 5G-технологий ВШМ СПБГУ ждут студентов

Компания МегаФон и Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета сообщили о начале нового набора студентов в лабораторию «5G_Dream_Lab». Здесь будут готовить профессионалов по работе с 5G-технологиями, а также будут создаваться цифровые новинки.

Лаборатория откроется официально только 14 сентября, однако событие пройдет онлайн. На открытии расскажут о перспективах новых специальностей, которым обучают в лаборатории. Так, здесь обучают на разработчика и интегратора цифровых решений.

Подать заявку на обучение можно до 21 сентября этого года. Те, кто зарегистрируются на курс до 5 октября, смогут пройти отборочный этап, а 12 октября по результатам отборочного модуля определят итоговый состав лаборантов.