Беглов: учителя получат 200 тысяч рублей

5 сентября губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление о денежных премиях для лучших учителей и директоров петербургских школ.

Известно, что в этом учебном году в первый класс в Петербурге пошли 62 тысячи детей. Успешное начало учебного года отметили в 687 петербургских школах. Об этом сообщает Смольный.

Градоначальник поблагодарил учителей, отметив их профессионализм, который подтвердился при дистанционном обучении. Так, Беглов заявил, что 10 директоров школ и 30 лучших учителей получат 200 000 рублей в качестве вознаграждения за свои труды.