Музей "Яндекса" откроется в Санкт-Петербурге

5 сентября музей «Яндекса» открывается в Северной столице. Это будет второй музей компании в России (первый открыт в Москве с 2018 года). Он будет распологаться в Литературном доме на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки.

Гости смогут вопользоваться любой техникой, которая будет в музее. Можно будет поиграть в Dendy, включить и поработать за раритетными компьютерами Amiga, Сommodore 64 и iMac G3. К компьютерам будут прилагаться наборы игр.

Помимо старых моделей, в музее будут экспонироваться самые последние разработки. Их разместят в мини-версии квартире.

Вход в музей обещается свободный. График работы — с 10 утра до 10 вечера.