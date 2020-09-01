Новая языковая школа открылась в Буграх в ЖК "Энфилд" от ГК "Арсенал-Недвижимость"

Сегодня первый звонок прозвучал для новой школы, МОБУ "Бугровская СОШ №2". Она открылась в центре жилого квартала "Энфилд" от ГК "Арсенал-Недвижимость".

В честь открытия школы состоялся концерт с поздравлениями от учителей, руководства школы и региона, а также барабанное и флаговое шоу. Праздник посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Ему показали новые классы, актовый зал и другие помещения.

"Стандарт образования позволяет гарантировать качество образования, заявил на открытии школы Александр Дрозденко. – Без стандартов невозможно добиться успехов в образовании. Это очень важно".

Торжественное открытие прошло с соблюдением всех санитарных мер.

Директор МОБУ "Бугровская СОШ №2" Анна Анатольевна Панкрева сообщила, что в этом году двери школы открылись для 950 учеников. Для них оборудованы спортивный зал, стадион, теннисные столы, баскетбольная, волейбольная и тренажерная площадки. Но главное то, что это – первая английская школа во Всеволжском районе.

Генеральный директор строительной компании ГК "Арсенал-Недвижимость" Арсений Викторович Лаптев отметил, что языковое обучение сейчас как никогда актуально, но при этом обходится недешево. Бугровская СОШ №2, чья образовательная модель разрабатывалась совместно с Российским Педагогическим университетом им. А.И. Герцена, подготовит детей к международным языковым экзаменам, обучит деловому английскому и даже внедрит иностранный язык в другие предметы, что делает школу настоящим подарком для местных жителей.

Языковой уклон для школы был выбран не просто так. ЖК "Энфилд" строился по примеру квартала в Лондоне, поэтому весь район пропитан тематикой Англии. Это – отдельная система внутри Ленинградской области, с детскими садами, зелеными зонами, аллей с фонтанами и пешеходными зонами. Вскоре здесь в рамках программы "Стимул" построят Петровский бульвар, который свяжет Бугры и Мурино, благодаря чему улучшится транспортная доступность района. В дальнейших планах – появление новой развязки на Мурино и легкорельсового трамвая, которые сделают инфраструктуру "Энфилда" еще удобней.

Родители новых учеников отмечают, что школа интеллигентная, а территория – европейская. Многие хотели отдать сюда детей именно благодаря языковой направленности учреждения. Помимо английского, дети смогут выучить здесь немецкий, французский и китайский языки. Полина Пояркова, учитель английского и немецкого языков, говорит следующее: "Это мой первый год, я молодой специалист, и я очень рада, что я именно в этой школе, потому что у меня действительно есть возможность реализовать себя и дать детям больше, чем было у меня в школе".