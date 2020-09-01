Фигуристы из Петербурга выстрелили из пушки в Петропавловской крепости

Пара фигуристов из Санкт-Петербурга, Дмитрий Козловский и Александра Бойкова, 1 сентября выстрелили из пушки, находящейся в Петропавловской крепости. Выстрел был дан со стены Нарышкина бастиона.

Александра Бойкова в этом учебном году поступила в в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В честь праздника, начала нового учебного года, ей и ее партнеру по паре Дмитрию козловскому предоставили возможность произвести выстрел.

Спортсменка поделилась эмоциями по поводу события в своем профиле в социальной сети Instagram. В посте она не скрывает своего восхищения и признается, что во время выстрела чуть не оглохла.