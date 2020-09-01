Для 37 школ в Ленобласти появился первый мобильный технопарк

31 августа в Ленобласти заработал первый мобильный технопарк «Кванториум». В течение этого года он будет работать в шести районах.

На данный момент он курсирует во Всеволожском районе. Однако в этом учебном году добавятся другие районы. Так, мобильный технопарк появится в Бокситогорском, Лодейнопольском, Волховском, Подпорожском, Лужском и Всеволожском районах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Известно, что в каждом из районов занятия будут проходить три раза в год длительностью в две недели. Направления планируемых занятий следующие: «Виртуальная и дополненная реальность VR/АR», «Геоинформационные технологии», «Информационные технологии»», «Хайтек», «Аэротехнологии», а также «Промышленная робототехника» и «Промышленный дизайн».