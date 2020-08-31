Осень в городе на Неве начнется с дождей

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает прогноз погоды для Санкт-Петербурга на завтра, 1 сентября, вторник.

Осень в Северной столице начнется с облачной с прояснениями погоды. Синоптики ждут, что в течение дня над городом пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха опустится до 11-13 градусов тепла по Цельсию. Днем будет прохладно, воздух прогреется только до 15-17 градусов тепла по Цельсию.

Ветер в первый день осени будет дуть умеренный, с севера и северо-востока, со скоростью 6-11 метров в секунду. Также синоптики ожидают повышение атмосферного давления.