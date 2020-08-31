Траулер "Капитан Соколов" спущен на воду в Петербурге

На Северных Верфях в Санкт-Петербурге в понедельник, 31 августа, был спущен на воду траулер "Капитан Соколов". Рыболовецкое судно предназначено для ловли трески, пикши и другой рыбы в Северной Атлантике. Завод планирует строительство еще 43 рыболовецких суден.

Генеральный директор завода Игорь Орлов считает, что траулер "Капитан Соколов" открывает новую страницу в истории судостроения. Торжественную церемонию спуска судна на воду посетили члены семьи капитана Соколова: его вдова Галина и сыновья, Павел и Александр. Галина Соколова также окрестила судно, выразив признательность за высокую оценку заслуг ее мужа.

После спуска на воду на траулере продолжатся работы по установке оборудования для обработки выловленной рыбы.