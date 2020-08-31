В Санкт-Петербурге появится несколько новых катков к 2021 году

Пресс-служба Смольного сообщает, что в эксплуатацию планируют ввести сразу два крытых катка с искусственным льдом. Катки появятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни». Известно, что один появится на Ириновском проспекте в Красногвардейском районе, а другой — в Приморском районе на проспекте Маршала Новикова.

Объект состоит из ледовой площадки размером 30 на 60 метров, зала силовой подготовки, зала акробатики и зала хореографии, а также раздевалки. Конечно, не обойтись без административных помещений. Об этом сообщил Антон Шантырь, который проверил ход строительных работ на объекте в Приморском районе. В ходе проверки председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга заявил, что объект должны ввести в эксплуатацию к концу декабря 2020 года.