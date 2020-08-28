В Шушарах откроют новый детсад

С понедельника 31 августа в посёлке Шушары дети смогут пойти в новый филиал детского сада №37, который располагается в Пушкинском районе на Школьной улице. В него пойдут сразу 180 детей.

Детский сад расположился на двух этажах во встроенно-пристроенных помещениях, в которых оборудовали пищеблок, а также организовали группы для детей с игровым и развивающим оборудованием. Также в здании сделали музыкальный и спортивный залы и медицинский кабинет, сообщает Смольный.

Известно, что во дворе разместили веранды, горки, качели и песочницы, а также спортивный инвентарь для занятий на свежем воздухе.