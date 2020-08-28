Выходные в Санкт-Петербурге начнутся прохладно и сыро

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает прогноз погоды для Санкт-Петербурга на завтра. В субботу, 29 августа, в Северной столице ожидается дождливый и прохладный день.

По данным синоптиков, в ночь с пятницы на субботу температура воздуха опустится до 10-12 градусов тепла по Цельсию. Днем будет немного теплее, воздух прогреется до 17-19 градусов тепла по Цельсию.

И ночью, и днем в субботу над Санкт-Петербургом ожидаются дожди. Также сообщается, что ночью будет дуть северный слабый ветер, днем умеренный южный.

Атмосферное давление изменится незначительно.