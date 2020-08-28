Памятник Петру Первому появился в Кингисеппе

Торжественное открытие памятника Петру Первому прошло 22 августа на главной улице Кингисеппа, возле здания районной администрации. Скульптура изготовлена в полный рост, благодаря задумке Вадима Аристова. Именно ему принадлежит идея установки памятника. Аристов является руководителем Исторического общества Ямбурга — Кингисеппа. Ещё в 2009 году на первом заседании общества появилась подобная идея, а уже в 2016 году город наградили почетным знаменем Международной культурно-просветительской программы «Путь Петра Великого», что и стало толчком для продвижения идеи.

Задумку превратил в памятник петербуржский скульптор, член Союза художников России Михаил Польский, а архитектором этой скульптуры стал другой петербуржец – Антон Медведев.