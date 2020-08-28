Фестиваль цветов пройдет в Петербурге в последние дни лета с 28 по 30 августа

28 августа на площади Островского пройдёт флористическая битва среди мастеров России, Украины, Узбекистана, Армении, Туркмении и других стран. Мастера флористики будут собирать цветочные композиции и панно под музыкальное сопровождение джазбэндов.

29 августа в 14:00 по Невскому проспекту пройдет Парад цветов. Командами флористов самостоятельно были выбраны темы для оформления конкурсных платформ. Крым, Восток, Кавказ, легенды и сказки предстанут в работах флористов. В красочном шествии под музыку в исполнении духовых оркестров примут участие артисты уличных театров, модели в цветочных костюмах. Зрители увидят ретро автомобили и конные экипажи. В конце дня состоится гала-концерт «Бал цветов», в котором будут участвовать симфонический оркестр и солисты оперной сцены. Концерт пройдёт в закрытом режиме для врачей города. Увидеть его смогут все желающие в прямом эфире. Оценивать конкурсные работы, посвященные врачам, будет международное жюри фестиваля в режиме онлайн. Каждый зритель в официальной группе фестиваля «ВКонтакте» может принять участие в голосовании за понравившиеся работы.

29 и 30 августа в Петропавловской крепости будет выставка цветочных арт-объектов, где посетители смогут с помощью специального приложения на смартфонах «оживлять» представленные композиции, наводя на них камеру.