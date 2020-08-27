В пятницу Санкт-Петербург снова ждут дожди

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает прогноз погоды для Санкт-Петербурга на завтра, 28 августа, пятницу. По данным синоптиков, жителей Северной столицы ожидает облачная погода с прояснениями.

Погода становится все прохладнее. В ночь на пятницу температура воздуха в городе понизится до 11-13 градусов тепла по Цельсию. Днем будет не намного теплее, воздух прогреется до 16-18 градусов тепла по Цельсию.

Также над Петербургом пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть северный, умеренный. Ожидается незначительное повышение атмосферного давления.