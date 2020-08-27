Появится подсветка у памятника Виктору Цою на «Проспекте Ветеранов»

Памятник Виктору Цою, установленный рядом с метро «Проспект Ветеранов», украсят подсветкой. Памятник ранее установили в Кировском районе Петербурга к 30-летию со дня смерти музыканта. Генеральный директор ГБУ «Ленсвет» Сергей Мителев сообщил о масштабных работах по установке декоративной подсветки. Работы планируют закончить до конца этого года. На данный момент там имеются 17 фонарей, но уже в ближайшее время их станет 36.

Примечательно, что изначально планировалось осветить только территорию вокруг монумента и гитару Цоя, однако «Ленсвет» решил за счет собственных средств подсветить и саму скульптуру.