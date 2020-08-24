25 августа в Петербурге облачно, возможны грозы

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщило прогноз погоды на завтра, 25 августа. Во вторник в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем также ожидаются кртаковременные дожди с грозами.

По прогнозам синоптиков, ночью будет прохладно, температура воздуха опустится до 13-15 градусов тепла по Цельсию. Днем воздух прогреется до 19-2 градусму тепла по Цельсию.

Ветер будет думать умеренный, юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Перепадов атмосферного давления в течение суток не ожидается.