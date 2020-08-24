Верхний сад Петергофа закрыт для посетителей как минимум до 2024 года

На ремонтные работы выделено почти что миллиард рублей. На данный момент идут поиски подрядчика для проведения работ. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 28 августа.

Реставрацию нужно закончить до конца 2023, чтобы в 2024 году посетители смогли увидеть результаты. На сайте госзакупок появилась информация об итоговой стоимости проекта, которая равняется 932,8 млн рублей. Отмечается, что финансирование осуществляет федеральный бюджет и непосредственно ГМЗ «Петергоф».

Обозначенная сумма пойдет на облагораживание территории. Например, необходимо проредить растения, вырубив больные и старые, а также установить новые зеленые коридоры и беседки. Помимо этого, необходимо смонтировать деревянные скамейки и вернуть прежний великолепный вид двум фонтанам: «Дубовый» и «Межеумный».