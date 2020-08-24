В Петербурге и у стен есть уши: на Ваське обнаружили стену с ушами

Петербуржцы нашли на стенах дома на Васильевском острове керамические уши. Об этом стало известно на просторах сети Интернет. В социальной сети Facebook петербуржцы опубликовали необычные кадры. Подписчики группы «От Стрелки до Гавани» стали первыми, кто увидел в сети интересную находку.

Теперь всем стало известно, что на васильевском острове в одном из домов между Третьей и Четвертой линией из стен торчат керамические уши. На двери этого дома кто-то нарисовал ухо и написал «послушайте!».

Неизвестно откуда взялся данный экспонат, и кто является автором столь необычного творения тоже пока неизвестно.