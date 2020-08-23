В Ленинградской области в понедельник ожидаются грозы и дожди

В Ленинградской области в понедельник, 24 августа, синоптики обещают кратковременные дожди, которые пройдут в большинстве районов области. В отдельных районах могут пройти ливни и грозы.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что в ночь с воскресенья на понедельник в Ленинградской области будет прохладно, температура воздуха опустится до 11-16 градусов тепла по Цельсию. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов тепла по Цельсию.

Ветер обещают умеренный, юго-западный, порывистый в случае грозы. Атмосферное явление практически не изменится.