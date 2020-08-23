В начале новой недели над Санкт-Петербургом пройдут дожди

Открытие фуд-холла в ТК «Невский центр» запланировано на 2021 год

В понедельник в Петербурге ни жарко, ни холодно

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что в ночь с воскресенья на понедельник Северную столицу ожидает температура от +14 до +16 градусов тепла по Цельсию. Днем воздух прогреется, и его температура поднимется до +19...+21 градуса по Цельсию.

В начале новой недели, в понедельник 24 августа, жителей Санкт-Петербурга ожидает облачная с прояснениями погода. Синоптики обещают, что над городом пройдут кратковременные дожди.

Впрочем, они будут кратковременными.

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