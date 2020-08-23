В начале новой недели над Санкт-Петербургом пройдут дожди

В начале новой недели, в понедельник 24 августа, жителей Санкт-Петербурга ожидает облачная с прояснениями погода. Синоптики обещают, что над городом пройдут кратковременные дожди.
ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что в ночь с воскресенья на понедельник Северную столицу ожидает температура от +14 до +16 градусов тепла по Цельсию. Днем воздух прогреется, и его температура поднимется до +19...+21 градуса по Цельсию.
Ветер обещают умеренный юго-западный. Атмосферное давление изменится незначительно.