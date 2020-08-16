В понедельник в Петербурге ни жарко, ни холодно

Лето в Северной столице потихоньку заканчивается. В начале новой недели погода в Санкт-Петербурге обещает быть прохладней, чем была в выходные. Как сообщают синоптики из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью опустится до 11-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется и температура поднимется до отметки от 19 до 21 градуса. Похолодание незначительное, но летнее тепло, кажется, уходит.

День обещает быть сухим и пройти без осадков, хотя и ожидается переменная облачность.

Ветер западный, будет достигать 4-9 метров в секунду. Перепадов в атмосферном давлении не ожидается.