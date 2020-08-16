На Новой Голландии пройдет Международный фестиваль дебютного кино

17 августа на острове Новая Голландия начинается внеконкурсная программа Международного фестиваля дебютного кино.

Посетители фестиваля увидят дебютные работы режиссеров из разных стран: Колумбии, Китая, России, США, Канады, стран Западной и Восточной Европы. Один из представленных фильмов снят представителем американского коренного народа хо-чанк. Фильмы можно будет арендовать на 48 часов.

При этом на фестивале будут соблюдаться противоэпидемологические меры: места для просмотра будут располагаться на расстоянии не менее полутора метров, а вход на мероприятие возможен только в масках. Показы фильмов начнутся после девяти, поэтому зрители будут смотреть их в наушниках, чтобы не нарушать закон о тишине.

Организаторы сообщают, что все вырученные средства передадут организации «Ночлежка», которая занимается помощью бездомным.