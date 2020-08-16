Фонтаны в Румянцевском саду восстановят совсем скоро

В пресс-службе Смольного 16 августа сообщили о скорой реставрации двух фонтанов в Румянцевском саду на Васильевском острове. Их включили в программу восстановления и реконструкции городских фонтанов и отремонтируют вне очереди. Распоряжении об этом дал губернатор Александр Беглов. По его словам, фонтаны находятся в знаковом месте, и то, что один из них не работает, «недопустимо».

Ранее в рамках программы восстановили фонтан в Центральной усадьбе поселка Шушары. Также был отреставрирован фонтан «Слава» в Московском парке Победы, не работавший до этого 11 лет.

Фонтаны в Румянцевском саду несколько лет назад пострадали от действий вандалов, с тех пор один из них не работает.