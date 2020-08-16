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«Ленфильм» открывает новое культурное пространство

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© Фото: wikipedia.org

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С бесплатными концертами, фильмами и лекциями и граффити.

«Ленфильм» планирует открыть масштабное кинопространство, доступное для всех петербуржцев. 16 августа появится первая часть проекта, Kinocorner. Здесь будут проходить бесплатные концерты, лекци, поэтические вечера. Он также станет площадкой для фестиваля «Ленинградские мосты». 

Одним Kinocorner студия не ограничится. В планах до 2025 года открыть большую пешеходную зону, которая соединит Каменоостровский проспект и Кронверскую улицу. Помимо лекций и кинопоказов, там будет каток, кружки для детей и «умное пространство». 

Открываются и дворы «Ленфильма», прошедшие через благоустройство. Оттуда вывезли мусор, а на стенах появились граффити с героями культовых советских фильмов.

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