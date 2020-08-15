Питер в тумане: синоптики дали прогноз на воскресенье.

Городской главк МЧС предупреждает жителей Санкт-Петербурга, что в воскресенье 16 августа некоторые районы города накроет густой туман. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», самые туманные часы придутся на темное время суток и утром.

Днем облачно, без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 4-9 метров в секунду ночью и 6-11 метров в секунду днем. Температура воздуа составить до 14-16 градусов по Цельсию тепла ночью и поднимется до 22-24 градусов днем. Атмсоферное давление в течение дня незаначительно понизится.

В Ленинградской области также обещают туманы, а после — теплый день, переменную облачность и кратковременный дождь.