В Петербурге заработало приложение «Яндекса» для самозанятых

11 августа компания «Яндекс» объявила о запуске платформы и приложения для самозанятых «Яндекс.Про». С его помощью различные специалисты смогут найти подработку на срок от нескольких часов до дня.

С помощью платформы самозанятые смогут находить новые заказы и клиентов и вести бухгалтерию. Также она поможет оформить статус самозанятого и облегчит уплату налогов. Платформа была создана на базе «Яндекс.Таксометр», изначально используемый водителями такси. В планах – подключить к платформе курьеров и специалистов сервиса «Яндекс.Услуги».

Данные приложения можно будет синхронизировать с официальным приложением ФНС России «Мой налог», что облегчит процедуру уплаты налогов и внесения необходимых платежей.