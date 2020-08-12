В Санкт-Петербурге открылась новая «Лента» на месте «Spar»

Сеть супермаркетов «Лента» на месте бывшего магазина «Spar» открыла новый супермаркет на Пролетарской улице, 36, лит А. Площадь нового магазина превышает 1,5 тысячи кв метров и включает парковку на 150 автомобилей. Компания сообщает, что магазин будет работать в ежедневном режиме с 8 до 23 часов.



«Ассортимент супермаркета сформирован с учетом потребностей жителей Санкт-Петербурга и включает в себя 10 000 наименований товаров», — отмечает ретейлер. По традиции сети «Лента» наряду с продукцией федерального ассортимента и товарами под собственными торговыми марками, покупателям будет предложена продукция местных производителей.

Это уже пятый магазин, который «Лента» открыла в 2020 году. Так, торговая сеть увеличилась уже до 248 гипермаркетов в 88 городах России и 136 супермаркетов в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионе. Как было известно ранее, в июне на бывших точках Spar в Петербурге «Лента» открыла несколько супермаркетов. Согласно уже сложившейся традиции появятся еще 2 замены магазинам «Spar»: на улице Михаила Дудина и на Дунайском проспекте.