Рождественскую ярмарку на Манежной посетили полмиллиона человек

Более 500 тыс. человек посетители главную Рождественскую ярмарку в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Александра Беглова.

В соцсетях опубликовали примерно 1 млн фотографий и видео с мероприятия.

В 2019-2020 году ярмарку посетили в четыре раза больше гостей - более 2 млн человек, однако этой зимой коррективы в работу площадки внесла пандемия коронавируса.

Из-за роста заболеваемости в городе на Неве было принято решение отказаться от катка и карусели, не проводить концерты и мастер-классы. Также длительность ярмарки уменьшили на десять дней. Работали только торговые павильоны и уличные кафе.

Губернатор побывал на мероприятии 3 января, писал Санкт-Петербург.ру.