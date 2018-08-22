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Красота внутри: топ-5 удивительных петербургских двориков

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© Фото: Instagram / @_insanesitive

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Петербуржцы привыкли к парадному и строгому виду Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» решил посмотреть на красоту города с другого ракурса.

Мозаичный дворик

 

Мастера Малой Академии искусств создали разноцветный музей под открытым небом из обыкновенной детской площадки. «Отцом-основателем» и идейным вдохновителем места стал художник Владимир Васильевич Лубенко, работы помогали создавать его ученики.

Стены зданий, скульптуры и скамейки этого дворика украшены мозаикой из смальты. Сейчас сюда водят экскурсии, а туристы летом устраивают настоящее паломничество летом, что совсем неудивительно. 

Где: улица Чайковского, 2

Фото: Instagram / @saint_petersburg_spb_piter
 

Двор Нельсона

 

Бард Нельсон дал бой серости и создал настоящий уголок подлинного позитива. Музыкант с помощью фантазии, баллоничка с краской  и соседского барахла создал самый удивительный двор на Петроградской стороне.

Первый и центральный объект, появившийся во «Дворе Нельсона», – симметричная композиция из розовых и голубых «Жигулей». Машины под струи краски подставил сам их владелец – сосед музыканта.

Он был совсем не против преображения своих машин, которые после покраски в яркие цвета были водружены на своеобразный пьедестал. На фоне этой композиции – разноцветные граффити. Неподалеку расположились летающий велосипед и самокаты. На клумбах поселились сказочные существа из коряг и плошевые звери.

Где: улица Полозова, 6

Фото: Instagram / @aglosh
 

Двор с Колизеем

 

Этот рисунок с непростой судьбой стал настоящим украшением дворика на Итальянской улице. Несколько раз его хотели закрасить городские власти, так как участок здания, на котором расположилось граффити, является объектом культурного наследия.

Художнику, изобразившему огромный «Колизей», нужно было согласовать эскиз с комитетом по градостроительству и архитектуре, а также сообщить о своих намерениях в комитет по охране памятников.

Работу даже начали закрашивать. Однако жители близлежащих домов, не желая терять красоту, отстояли новую петербургскую достопримечательность. Сейчас каждый желающий может прийти в этот дворик и устроить фотосессию в итальянском стиле.

Где: Итальянская улица, 29

Фото: Instagram / @asia7sam
 

Двор с домом Карлсона

 

Как писала Астрид Линдгерд, домик Карлсона действительно расположен на крыше, только не в Стокгольме, как утверждает сказка, а в Северной столице. Чтобы его найти, необходимо прогуляться по живописным дворам Петербурга на набережной реки Фонтанки. Маленький уютный флигель находится на крыше дома № 50.

Собственно, во дворе, где находится дом Карлсона, обитает детский театр Karlsson Haus. Старожилы поговаривают, что мужчина в полном расцвете сил надолго обосновался на своем петербургском чердаке. Правда, туда он никого не пускает, полюбоваться на Карлсона можно, купив билет на детский спектакль.

Где: набережная реки Фонтанки, 50

Фото: Yurich
 

Шахматный дворик

   

Еще одно прекрасное сказочное место – дворик с шахматами. В 2008-м году власти города установили на обычной детской площадке гигантскую шахматную доску с фигурами, ростом с человека. Разные поколения воспринимают ее по-разному. У кого-то возникают ассоциации с Алисой, кто-то вспоминает первую часть Гарри Поттера.

Ферзи, короли и пешки во дворике сделаны из металла, что спасает их от посягательств вандалов. Фигуры достаточно большие – в половину роста взрослого человека, малышам и вовсе приходится смотреть на них снизу вверх.

В окнах двора можно увидеть витражи – тоже на шахматную тему. Все это великолепие создали художники мастерской «33 плюс 1» в рамках акции по облагораживанию петербургских дворов.



Источник: https://kudago.com/spb/place/shahmatnyj-dvorik/

Где: Загородный проспект, 28

Фото: Instagram / @rainylilyaspb

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