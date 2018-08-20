Свет манящий и загадочный: пять прекрасных маяков недалеко от Петербурга

Стороженский маяк

Стороженский маяк, расположившийся на берегу Ладожского озера, – самый высокий в России и третий по высоте в мире. Он находится в деревне Сторожно в Волховском районе Ленобласти

Линза со светильником возвышается на 71 метр над озером. Чтобы подняться на самый верх, смотрителю ежедневно приходится преодолевать долгий путь – всего 399 ступеней вверх по узкой винтовой лестнице. С грандиозной высоты открывается чудесный вид на Стороженский мыс, близлежащую деревню и бескрайнюю Ладогу.

Раньше смотритель пускал туристов наверх маяка за символическую плату. Несколько лет назад начальство узнало об этом и отругало смотрителя. Теперь единственный способ попасть на вершину маяка – получить официальное разрешение в Шлиссельбурге.

Где найти: деревня Сторожно, Волховский район Ленобласти

Как добраться: на электричке с Ладожского вокзала до станции Паша, после чего автобусом до Загубья, а потом 18 км пешком или на велосипеде – до деревни Сторожно (учтите очень плохую дорогу, если собираетесь отправиться туда на автомобиле)

Фото: Instagram / @ tashakosmos

Толбухин маяк