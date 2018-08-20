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Свет манящий и загадочный: пять прекрасных маяков недалеко от Петербурга

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© Фото: Instagram / @saintroofs

Темы дня

Самый высокий в России маяк и третий по высоте маяк в мире, самый старый в России маяк, маяк-герой во время Великой Отечественной войны – рассказываем, как можно быстро до них добраться из центра Северной столицы.

Стороженский маяк

 

Стороженский маяк, расположившийся на берегу Ладожского озера, – самый высокий в России и третий по высоте в мире. Он находится в деревне Сторожно в Волховском районе Ленобласти

Линза со светильником возвышается на 71 метр над озером. Чтобы подняться на самый верх, смотрителю ежедневно приходится преодолевать долгий путь – всего 399 ступеней вверх по узкой винтовой лестнице. С грандиозной высоты открывается чудесный вид на Стороженский мыс, близлежащую деревню и бескрайнюю Ладогу.

Раньше смотритель пускал туристов наверх маяка за символическую плату. Несколько лет назад начальство узнало об этом и отругало смотрителя. Теперь единственный способ попасть на вершину маяка – получить официальное разрешение в Шлиссельбурге.

Где найти: деревня Сторожно, Волховский район Ленобласти

Как добраться: на электричке с Ладожского вокзала до станции Паша, после чего автобусом до Загубья, а потом 18 км пешком или на велосипеде – до деревни Сторожно (учтите очень плохую дорогу, если собираетесь отправиться туда на автомобиле)

Фото: Instagram / @tashakosmos
 

Толбухин маяк

 

Толбухин – один из старейших действующих маяков в Балтийском море и самый старый в России. Он занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Установлен на маленьком искусственном островке на оконечности Котлинской косы, отходящей к северо-западу от острова Котлин. Его история началась с эскиза, нарисованного самим Петром I.

К неказистому рисунку император приложил записку: «Прочее дается на волю архитектору». В 1719 году на острове Котлин возвели деревянную конструкцию, увенчал которую огромный фонарь – это и был некий прототип будущего каменного маяка.

В сентябре 1810 года деревянную конструкцию заменили камнем. Увенчал башню современный 12-гранный фонарь с 24 серебряными отражателями. Словно повинуясь воле Петра I, инженеры не прекращали свою работу, и в 1867 году у маяка появился диоптрический аппарат, а в 1970 был возведен причал, остров был укреплен бетонными плитами.

Где найти: Кронштадт, к западу от острова Котлин, на искусственном острове

Как добраться: на автобусе №101 от станции метро «Старая деревня» доехать до остановки «Кронштадское кладбище», далее 1,5 км пешком в сторону форта. Зимой до него можно добраться на своих двоих, летом понадобится плавсредство

Фото: Instagram / @kotoed
 

Шепелевский маяк

 
Необычную и по-настоящему героическую роль маяк Шепелевский сыграл во время Великой Отечественной войны. Стратегический объект являлся начальной точкой Малой дороги жизни, проходящей в зимнее время года по льду от Шепелево к островам Сескар, Малому и Лавенсаари. Сегодня возле маяка можно наблюдать еще одну необычную постройку. Это высотная радиобашня, которая в наши дни является заброшенной. Некоторые туристы поднимаются на нее и наслаждаются завораживающим видом. И этот риск оправдан, ведь радиобашня примерно в два раза превосходит по своей высоте маяк. Разумеется, никто подобные экскурсии официально не разрешал. Однако отсутствие охраны радиобашни делает свое дело. А вот подняться на маяк Шепелевский невозможно. Стратегический объект находится на обнесенной забором территории действующей военной части. Туристам остается только фотографировать историческое сооружение издалека и прогуливаться в окрестностях. Но и такая экскурсия подарит немало ярких впечатлений. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/294756/mayak-shepelevskiy---interesnaya-neformalnaya-dostoprimechatelnost-leningradskoy-oblasti

Шепелевский маяк сыграл героическую роль во время Великой Отечественной войны. Стратегический объект являлся начальной точкой Малой дороги жизни, проходящей в зимнее время года по льду от Шепелево к островам Сескар, Малому и Лавенсаари.

Сегодня возле маяка можно наблюдать еще одну необычную постройку. Это высотная радиобашня, которая в наши дни является заброшенной. Некоторые туристы поднимаются на нее и наслаждаются завораживающим видом (радиобашня примерно в два раза превосходит по высоте маяк).

Официально экскурсии на радиобашню никто не разрешал, но отстутствие охраны делает свое дело. А вот подняться на Шепелевский маяк, к сожалению, невозможно. Объект находится территории действующей военной части. Потому фотографировать историческое сооружение можно только издалека.

Где найти: деревня Шепелево, Ломоносовский район Ленобласти

Как добраться: от станции «Автово» (402 маршрут) и «Парнас» (401 маршрут) ехать до конечной остановки. Далее пешком или на местной маршрутке до памятника морякам. От него идет асфальтовая дорога до места, с которого прекрасно виден маяк

Фото: Instagram / @kotoed
 

Осиновецкий маяк

  

Еще один маяк-герой расположен на 44 км Дороге жизни. Героем его можно назвать как минимум потому, что во времена блокады маяк служил путеводной звездой для всего города. Рядом с ним прошла эвакуация горожан и даже первый караван с зерном.

Маяк возвышается на семьдесят четыре метра над уровнем моря. Подняться на самую высокую точку можно по винтовой лестнице. Количество ступеней равно количеству дней в високосный год – их 366.

За свою многолетнюю историю стены маяка покрылись плесенью, но и поныне 500-ваттная лампа на вершине посылает сигналы с апреля по ноябрь раз в четыре секунды. Будьте внимательны, забраться на вершину исполинского сооружения можно только с экскурсией.

Где найти: поселок станции Ладожское Озеро, Всеволожский район Ленобласти

Как добраться: от Финляндского вокзала на электричке добраться до станции Ладожское озеро (время в пути составит около 1,5 часов). От железнодорожной станции до маяка и турбазы придется прогуляться пешком (для этого потребуется всего 10-15 минут)

Фото: Instagram / @ira_zaikina

 

Маяк Стирсудден

 

Этот маяк со шведским названием бесперебойно светит с 1872 года. Может быть, именно поэтому радиопозывной Стирсуддена – «Надежный». В 1907 году неподалеку от маяка, ставшего уже на тот момент достопримечательностью, обитал вождь мирового пролетариата Владимир Ленин.

В годы Великой Отечественной войны из-за постоянных обстрелов маяк полностью сровняли с землей, но аккурат после этого на его месте выстроили новый. Свет маяка озаряет путь и по сей день. Благодаря мощной хрустальной линзе огонек маяка отчетливо виден аж за 21 милю от берега.

Сегодня посетить маяк можно лишь со специальным разрешением. Впрочем, всегда можно попробовать договориться со смотрителем маяка (но мы вам об этом не говорили, – прим. ред.).

Где найти: поселок Озерки, Выборгский район Ленобласти

Как добраться: на автобусе № 830 от станции метро «Парнас» доехать до поселка Озерки и попросить водителя остановиться около маяка

Фото: Instagram / @ea.gal

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