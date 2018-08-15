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Когда манит шум воды: топ-5 водопадов вблизи Петербурга

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© Фото: Instagram / @oleg_from_earth

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Сезон отпусков подходит к завершению, а это значит, что мы до следующего года не увидим роскошных водопадов на Кавказе или в Крыму. «Санкт-Петербург.ру» решил исправить это упущение и нашел самые красивые водопады недалеко от Северной столицы.

Тосненский

 

Водопад, расположенный на реке Тосне, считается ленинградской копией Ниагарского. И действительно, есть что-то общее между ними: широкий поток несется сквозь леса и поля, а потом падает с двух-трех-метровой высоты.

К слову, Тосненский водопад ежегодно смещается вверх по течению реки на 30-60 см в год из-за водной эрозии, в результате которой происходит разрушение каменного дна водным потоком. Возраст водопада составляет около 11 тыс. лет, за это время он «прошел» около 8 км. На берегу можно найти останки древних членистоногих, давно уже вымерших – трилобитов.

Где: Ленобласть, Тосненский район, недалеко от поселка Ульяновка

Как добраться: на электричке от Московского вокзала до станции «Саблино», добравшись до поселка Ульяновка (это одно и то же, что Саблино), спросите путь у местных.  Идти недолго. Можно доехать на попутке

Время в пути: чуть больше часа

Фото: Instagram / @ivsa28

 

Горчаковщинский 

 

Трехметровый водопад, текущий через твердые глиняные берега. На фоне кавказских и сибирских он смотрится крошечным. Но это вообще редкое явление для наших краев. Вода к порогу протекает по недлинному каньону реки Любаша и падает в неглубокую, но широкую водную чашу, над которой возвышаются стенки из красных девонских песчаников.

Все это великолепие удачно контрастирует с живописными окрестностями – рекой и лиственным лесом, который в этих местах кажется просто бесконечным. К слову, Горчаковщинский водопад считается самым высоким и самым красивым в Ленобласти.

Известен он еще и потому, что по соседству с ним находится знаменитая уникальная земляная Любошанская крепость. Попасть на ее территорию, к сожалению, довольно сложно: там постоянно проводятся раскопки.

Где: Ленобласть, Волховский район, деревня Горчаковщина (далее около 400 м пешком в сторону реки Волхов)

Как добраться: на электричке от Московского вокзала до станции Волховстрой-1, далее на маршрутке до Горчаковщины

Фото: Instagram / @ale_davydova
 

Саблинский

 

Саблинские пещеры – знаменитый и грандиозный памятник природы. Там же находятся известные водопады. Первый и крупнейший – это Саблинский. Уровень воды в нем колеблется от двух до трех метров. Бурный поток воды несется между низеньких коричневых скал.

Темно-коричневый цвет воды в Саблинке связан с окружающими торфяными болотами. Сам водопад появился около 5 тыс. лет назад. Он сложен древними палеозойскими горными породами – песчаниками и известняками.

Где: Ленобласть, Тосненский район, недалеко от поселка Ульяновка

Как добраться: на электричке от Московского вокзала до станции «Саблино», далее 3,5 км пешком или на автобусе от остановки в поселке Ульяновка. Для этого необходимо перебраться через железнодорожное полотно и дойти до центральной площади поселка

Время в пути: чуть больше часа

Фото: Instagram / @ivan_chistiakov
 

Кивач

 

Третий по величине равнинный водопад Европы (после Янискенгаса и Рейнского). Общая высота спуска – 11 метров. Одна из главных туристических достопримечательностей Карелии. Гавриил Державин, бывший в свое время местным губернатором, говорил, что вид Кивача наводит приятный ужас.

Название происходит от финского kiivas, что в переводе означает «бурный», «стремительный». Если верить легенде, то водопад появился, когда одна река, не желая потерять другую, помчалась за ней и пробила скалы. Вот и получился такой шумный бурлящий поток.

Самый знаменитый посетитель водопада – император Александр II. По случаю его приезда в 1868 году, к Кивачу была проложена хорошая дорога, построены беседка на правом берегу и дом для ночлега – на левом, а ниже водопада – мост через реку Суну.

Где: Карелия, Кондопожский район

Как добраться: лучше на автомобиле. Если своим ходом, то нужно добраться до Петрозаводска, далее на маршрутке в сторону поселка Сопоха и пешком 7 км (или на попутке)

Время в пути: около семи часов

Фото: Instagram / @_marysya_88
 

Юканкоски, или Белые Мосты

 

Этот водопад считается самым высоким на юге Карелии. Девятнадцатиметровый каскад на 8 метров выше всем известного Кивача. Правда, по полноводности Юканкоски ему уступает, зато он расположен в очень живописном месте.

Водопад находится в густом лесу в 10 км от поселка Леппясилта и в 33 км от города Питкяранта. Добираться до него приходится на джипах и квадроциклах по непростым дорогам, но величественные пейзажи и великолепные виды того стоят. Более того, летом под этим потоком можно купаться, как в душе.

Что касается названия Юканкоски, то оно когда финны решили построить прямо над несущимся вниз потоком мосты белого цвета. От самих переправ сейчас уже ничего не осталось, разве только пара обломков. Тем не менее, мосты запомнились и с тех россияне называют водопад не иначе, как Белые Мосты.

Где: Карелия, Питкярантский район

Как добраться: доехать до города Питкяранта на рейсовом автобусе, оттуда на маршрутке до деревни Леппясилта. Далее 13 км пешком или на попутке

Время в пути: около девяти-десяти часов

Фото: Instagram / @ekaterina_ananieva

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