В погоне за впечатлениями: что нужно обязательно увидеть в Карелии

Онежская набережная в Петрозаводске

Знакомство с Карелией нужно начинать в столице региона – Петрозаводске. Главным местом этого небольшого города считается набережная Онежского озера, которую многие путеводители называют музеем современного искусства под открытым небом.

На набережной установлено большое количество необычных скульптур, подаренных столице Карелии городами-побратимами. Помимо современного искусства, на набережной можно полюбоваться суровой красотой одного из самых больших озер России.

После прогулки можно заглянуть в Национальный музей республики Карелия, открытый в 1871 году. Он считается одним из старейших музеев на Северо-западе России. Музейная коллекция содержит 225 тыс. предметов, среди которых археологические, фольклорные, этнографические и исторические экспонаты.

Как добраться из Петербурга: вариантов масса – на поезде с Ладожского вокзала, с автовокзала на Обводном канале, на Bla-Bla-Car или собственном автомобиле

Время в пути: около пяти часов

Фото: Instagram / @alzptz

Музей деревянного зодчества «Кижи»

Музей деревянного зодчества «Кижи» признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Находится остров Кижи в 68 км от Петрозаводска, добраться туда можно с речного вокзала города или экскурсией из Петербурга.

На острове собраны десятки старинных деревянных построек русских, карелов и вепсов. Особое внимание туристов всегда привлекает Кижский погост, где расположены Преображенская и Покровская церкви.

Первая увенчана многочисленными ярусами главок и построена без единого гвоздя. Вторая выглядит скромнее, но этим она, а вместе с ней и колокольня, лишь подчеркивают красоту стоящей рядом церкви Преображения Господня.

На заметку: большая часть памятников деревянного зодчества собрана в северной части острова, в деревеньках Ямка и Васильево, которые можно посетить абсолютно бесплатно.

Как добраться из Петербурга: варианта два – круизом или экскурсией, с речного вокзала Петрозаводска на метеоре или катере

Время в пути: с речного вокзала Петрозаводска ехать около часа

Фото: Wikipedia / Laban66

Валаамский монастырь

Остров Валаам, который часто называют северным Афоном, затерян в глубине Ладожского озера. Это настоящая монашеская республика, где главная достопримечательность – Валаамский Спасо-Преображенский монастырь.

Валаам наполнен особым умиротворением и благодатью, здесь особенная природа и совершенно по-особенному поют птицы. Валаам – место, где можно отвлечься от суеты и залечить душевные раны.

Если вы планируете добираться на остров через город Сортавала, не забудьте заглянуть в музей Кронида Гоголева. 3D картины известнейшего карельского резчика по дереву покажутся вам как минимум занимательными.

Как добраться из Петербурга: круизом через турфирму (выйдет даже дешевле), самостоятельно добраться можно до Сортавалы или Приозерска, из этих городов до Валаама хотят метеоры

Время в пути: теплоход из Петербурга плывет около восьми часов, из Сортавалы и Приозерска метеор идет около часа

Фото: пресс-служба Кремля

Мраморный каньон «Рускеала»

Одна из самых популярных достопримечательностей Карелии – красивейший горный парк и мраморный каньон Рускеала. Отвесные мраморные скалы уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зеленую воду, а вокруг карьера проложена ухоженная и благоустроенная тропа, с которой открываются замечательные виды.

Живописные мраморные карьеры Рускеала долгое время служили местом добычи мрамора для соборов и дворцов Петербурга и других городов. Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы собора Казанского, изготовлены подоконники Эрмитажа, облицованы станции метро «Приморская» и «Ладожская».

Сейчас это одна из самых интересных и посещаемых достопримечательностей Карелии. Здесь можно заплыть на лодке в небольшие гроты, посетить подземное озеро и сумрачные пещеры каменоломни, пролететь над каньоном на зип-лайне.

Как добраться из Петербурга: либо на собственном автомобиле, либо с автобусной экскурсией (выгоднее, чем добираться самостоятельно)

Время в пути: около пяти часов

Фото: Андрей Маркелов / Санкт-Петербург.ру

Водопад Кивач

Карелия – край, славящийся своими водопадами. Их здесь великое множество, но, пожалуй, самый известный – Кивач. Он считается украшением и гордостью края, ведь этот водопад является вторым по величине на равнинах Европы.

Расположенный на речке Суне каскад впечатляет своей красотой. Он срывается пенными потоками вниз и преодолевает четыре уступа, общей высотой почти 11 метров. Скала делит поток на два рукава.

Главным считается правый. Левый, второстепенный, направлен к нему под прямым углом. Окрестности водопада очень живописны. Полюбоваться на великолепные виды сюда приезжают сотни туристов.

Как добраться из Петербурга: лучше на автомобиле, если своим ходом, то нужно добраться до Петрозаводска, далее на маршрутке в сторону поселка Сопоха и пешком семь км (или на попутке)

Время в пути: около семи часов

Фото: Instagram / @oleg_trapezini