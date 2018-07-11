Пушистые лапки и холодный нос: топ-5 лучших собачьих питомников Петербурга

«Гифтлайф»

Питомник «Гифтлайф» зарегистрирован в системе Российской Кинологической Федерации и занимается разведением Йоркширских терьеров. Все собаки питомника соответствуют стандарту, поэтому выбрать щенка не составить труда.

Заводчики уверяют, что ответственно относятся к подбору племенных пар, так как главной задачей питомника является получение потомства с отличными породными данными, крепким здоровьем, уравновешенной психикой, хорошим темпераментом.

Йоркширский терьер – одна из самых популярных декоративных собак в мире. Эта маленькая собачка может жить в городской квартире не стесняя хозяина. Главным преимуществом породы считается отсутствие подшерстка, из-за чего у человека не будет аллергии.

Кроме того, Йорка можно не выводить на улицу в плохую погоду, он может ходить дома на пеленочку. Тем не менее, эти веселые и дружелюбные собаки любят компанейские прогулки и путешествия, достаточно легко переносят различные виды транспорта.

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Телефон: +7 (951) 647 63 51

Цены: от 15 до 20 тыс. рублей

Pixabay / CC0 Creative Commons

«Олимпик Оникс»

Питомник «Олимпик Оникс» занимается разведением собак породы самоед уже более 17 лет. За это время их питомцы завоевали множество престижных званий. Питомник зарегистрирован в Российской кинологической федерации, находится в живописном месте в пригороде Петербурга.

В данный момент в питомнике воспитываются три собаки-мамы. Периодически в заведении появляется потомство. Когда приходит время, щенки получают необходимые прививки, знаки клейма и документы. Даже после покупки владелец самоеда может рассчитывать на помощь питомника. Собаку можно оставить на время, если вы уезжаете в отпуск или командировку.

Самоеды отличаются хорошей памятью, удивительным дружелюбием, особенно к детям, и коммуникабельностью. Эти собаки не любят беспрекословного послушания и подчинения, иногда бывают очень упрямыми.

Несмотря на это, они очень привлекательны. Склонны к бродяжничеству, выносливы и неприхотливы, сохраняют игривость до старческого возраста. Самоедские собаки предпочитают не лаять, хотя некоторые из них бывают очень бдительными.

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Телефон: +7 (950) 038-98-90

Цены: от 20 тыс. рублей

Фото: Wikipedia / Aleen

«Докси дрим»

Частный питомник «Докси Дрим» был зарегистрирован в Российской кинологической федерации в 2010 году. Он занимается активной выставочной деятельностью и разведением гладкошерстных стандартных и жесткошерстных кроличьих такс. Их питомцы завоевывали титулы чемпионов разных стран, мира и Европы.

По словам заводчиков, разведение подобных собак –не «конвейерное производство», это тщательный подбор пар самых достойных представителей породы, это закрепление и приумножение лучших родительских качеств, не только экстерьерных, но и рабочих.

Такса – одна из самых популярных пород во всем мире. Характер этой собаки позволяет заводить ее людям разного темперамента и образа жизни. Она отлично подстраивается под привычки хозяина.

Такса настолько умна и чистоплотна, что стала любимицей многих собаководов. Несмотря на то что выведена была как охотничья собака, она отлично приспособилась к жизни в городской квартире. А карликовые ее разновидности даже перешли в разряд декоративных.

Одной из самых популярных пород во всем мире уже долгие годы остается такса. Характер этой собаки позволяет заводить ее людям разного темперамента и образа жизни. Она отлично подстраивается под привычки хозяина. Такса настолько умна и чистоплотна, что стала любимицей многих собаководов. Несмотря на то что выведена была как охотничья собака, она отлично приспособилась к жизни в городской квартире. А карликовые ее разновидности даже перешли в разряд декоративных. - Читайте подробнее на SYL.ru: https://www.syl.ru/article/153514/new_taksa-harakter-opisanie-i-foto-harakter-taksyi---malchika-i-devochki

Одной из самых популярных пород во всем мире уже долгие годы остается такса. Характер этой собаки позволяет заводить ее людям разного темперамента и образа жизни. Она отлично подстраивается под привычки хозяина. Такса настолько умна и чистоплотна, что стала любимицей многих собаководов. Несмотря на то что выведена была как охотничья собака, она отлично приспособилась к жизни в городской квартире. А карликовые ее разновидности даже перешли в разряд декоративных. - Читайте подробнее на SYL.ru: https://www.syl.ru/article/153514/new_taksa-harakter-opisanie-i-foto-harakter-taksyi---malchika-i-devochki

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Телефон: +7 (921) 344-84-77

Цены: от 20 до 25 тыс. рублей

Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

«Янтарная комната»

Питомник «Янтарная комната» был зарегистрирован в Российской кинологической федерации в 1997 году, работа по разведению пуделей велась еще с 1975 года. Заводчики уверяют, что за эти годы они накопили немалый опыт по выращиванию здоровых, красивых собачек с отличной психикой, конкурентных на экстерьерных выставках.

По их мнению, главной целью питомника должна стать популяризация породы «пудель». Данная собака пропорционально сложена, наделена умом, элегантена, имеет изящную выразительную морду, бесконечно предана владельцу и не имеет периодов сезонной линьки.

Ни одна другая порода собак не поддается так хорошо дрессировке, поэтому именно пуделя часто можно видеть в цирке при выполнении разнообразных трюков. Современные пудели имеют шесть окрасов: черный, белый, коричневый, серебристый, абрикосовый и красный. Размер миниатюрного пуделя 29-35 см, той-пуделя – менее 28 см.

По мнению ученых, пудель – одна из самых древних пород собак со сложившейся стабильной наследственностью. Пудели доставляют минимум хлопот относительно своего здоровья, они неприхотливы в еде, что очень важно для собаки-компаньона.

Официальный сайт

Телефон: +7 (812) 394-32-63

Цены: от 18 до 30 тыс. рублей

Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

«Альграфс»

Этот питомник находится в Выборге, а хозяйка питомника имеет статус эксперта Российской кинологической федерации. Все щенки Джек-рассел-терьеров имеют соответствующие документы (свидетельство о рождении для последующего оформления родословной), за их здоровьем тщательно следят.

В частности, собак в достаточном количестве кормят витаминами, а в зимний период устраивают дополнительные процедуры кварцевания. Большое внимание уделяется социализации собак. Когда малыши покидают стены питомника, они умеют обращаться с людьми и большими собаками.

В свои новые дома щенки Джек-рассел-терьера уезжают после достижения двух месяцев с обязательным составлением договора о покупке щенка. Владельцы питомника обещают доставить щенка в любую точку мира и быть на связи с их владельцем.

Для справки: Джек-рассел-терьеров выбирают достаточно активные люди, флегматикам лучше не связываться с этой породой. Данные собаки были выведены для охоты, а потому постоянно нуждают в активных играх и общении. Они любят детей и отличаются высоким уровнем интеллекта, в связи с чем их легко обучать командам.

Официальный сайт

Телефон: +7 (921) 375-33-98

Цена: от 16 до 30 тыс. рублей

Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons