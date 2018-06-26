Уголок архитектуры: пять лучших зданий в стиле эклектика в Петербурге

Эклектика в архитектуре – это гармоничное сочетание многих архитектурных форм при строительстве того или иного здания. Например, архитектурный ансамбль, включающий в себя два разных стиля (барокко и готику, неоренессанс и прочее).

В конце XIX столетия эклектический стиль, пришедший в нашу страну из Европы, помутнил рассудки российской элиты. Многие обладатели баснословного состояния шли на любые изыски в оформлении домов: украшали их неоготическими башнями, грифонами или головами львов.

Петербург, естественно, не остался в стороне этого течения. Сейчас город на Неве хранит большой пласт зданий этой эпохи. Мы выбрали пять наиболее интересных домов, которыми можно любоваться бесконечно.

Дом Кейбеля

Невероятно красивый домик с красной кирпичной башенкой, в которой в ожидании принца могла бы жить любая сказочная героиня, выполнен знаменитым архитектором Густавом Фон Голи в стиле поздней эклектики для семьи серебряных дел мастера Альберта Кейбеля.

Кейбели еще в XIX веке стали законодателями в изготовлении наградных знаков. Альберт Юльевич носил звание почетного гражданина Петербурга и был купцом первой гильдии. При нем фирма предков стала одной из самых крупных ювелирных компаний Российской империи.

Здание на Барочной улице, возведенное в 1901 году, выполнено под стать владельцу. Его выделяет отменная декоративная отделка и аккуратность исполнения. Сейчас в доме проживают рядовые петербуржцы, первый этаж и вовсе сдается в аренду под магазины.

Где: Большая Зеленина улица, 33

Фото: Wikipedia / Florstein

Доходный дом Еремеевой

Архитектор Федор Еремеев был крайне плодовит. Под его началом было построено несколько десятков доходных домов Петербурга, в основном на Васильевском острове и Петроградской стороне. Многие из них представляют собой довольно безликую малоэтажную эклектику. Но были у него и шедевры.

Например, доходный дом Еремеевой на 5-й линии Васильевского острова, построенный в 1903 – 1905 годах. Еремеева – известная в Петербурге женщина-врач – была женой зодчего. Дом на 5-й линии был выполнен в модной тогда псевдоготической стилистике.

Здание полностью облицовано красным кирпичом и увенчано небольшой башенкой посередине, больше напоминающей даже не средневековые европейские постройки, а древнерусские палаты. Дом неплохо сохранился: внутри даже осталась печь, облицованная в Хельсинки.

Где: 5-я линия Васильевского острова, 46

Фото: 2Gis

Дом с конторой лесопильного производства Колобовых

Этот настоящий каменный терем в 1913 году возвел архитектор Николай Романченко для владельцев лесопильного завода Николая и Федора Колобовых. Здание на Большой Зеленина улице венчают несколько причудливых башенок с круглыми окошками-иллюминаторами, в качестве декоративного убранства использована лепнина и глазурованная плитка.

Особое внимание стоит уделить трубе, которая своими чертами чем-то напоминает Парфенон. Все эти элементы прекрасно уживаются между собой и создают неизгладимое впечаление. Под крышей терема в свое время располагалась библиотека.

Жемчужной коллекции книжного собрания стали рукописные копии второго тома гоголевских «Мертвых душ», «Горя от ума» Александра Грибоедова и «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева. После революции уникальная коллекция была передана государству. Сейчас в здании располагается филиал ООО «Межрегиональный институт экспертизы».

Где: Большая Зеленина улица, 43

Фото: Wikipedia / Florstein

Дом городских учреждений

Здание построено в 1904 году знаменитым архитектором Александром Лишневским (его Мефистофеля бесцеремонно сбили с дома на Лахтинской улице). Необычный почерк мастера виден сразу: поражает невероятный лепной декор, фигуры грифонов и химер, небольшие башенки.

Архитекторы-современники Лишневского высоко оценили внутреннюю планировку помещений, оценив удобно размещенные части типографии, которые были соединены между собою лифтом. К слову, это было одно из самых высоких зданий на тот момент (еще выше строить мешал строгий регламент).

Оно предназначалось для различных городских учреждений. В разное время его занимали Городская управа, Городская комиссия по благотворительности, ломбард. Сейчас в доме располагается региональный штаб ЛДПР, театр, многофункциональный центр предоставления государственных услуг.

Где: Садовая улица, 55-57

Фото: Liveinternet / Валентина-л

Дом Кугушевой

В дореволюционные времена дома в парке на Каменном острове застраивались таким образом, чтобы не нарушить его общей целостности. Одним из таких стал дом княгини Марии Кугушевой, который пришел к нам из конца XIX века. В качестве архитектора выступил Константин Прейс, выдержавший проект в весьма оригинальном стиле.

Именно эта усадьба сочетает в себе, как модерн, так и ноты эклектики. Нижняя часть домика возведена из камня, а верхняя – из древесины. Весьма заметным элементом дома является высокая башенка, которая обладает острым куполом. Также здесь имеется красивое крыльцо, украшенное резным козырьком и оформленной дверью.

Любителей искусства порадует тот факт, что сейчас помещение используется в качестве базы художественной школы имени Кустодиева. Сама Кугушева принимала непосредственное участие в разработке данного строения. Все элементы стиля, которые предусмотрены внутри и снаружи данного дома, принадлежат непосредственно самой княгине.

Где: Каменный остров, Боковая аллея, 1

Фото: Photosight / Guru11