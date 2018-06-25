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Нихао: топ-5 ресторанов китайской кухни в Петербурге

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© Фото: vk.com/greenteaspb

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В город на Неве традиционно приезжает много туристов из Поднебесной, однако сами петербуржцы бывают в гостях у китайцев совсем нечасто. Портал «Санкт-Петербург.ру» предлагает исправить этот просчет и приобщиться к культуре в специализированных ресторанах ресторанах.

«Ми Фан»

 

«Ми Фан» - ресторан со строгим аристократическим интерьером из темного дерева. На окнах ярко светятся китайские фонарики, на стенах изображена цветущая сакура, играет китайская музыка. Шеф-повар ресторана родом из Поднебесной.

Все блюда он готовит под вкусы русских людей, используя при этом традиционные китайские рецепты. Но если вы желаете попробовать блюдо таким, каким бы оно было в Китае, просто скажите об этом официанту и наслаждайтесь оригиналом.

Практически все посетители заведения отмечают прекрасное соотношение цены и качества, уютную атмосферу восточного спокойствия и европейского комфорта.

Группа «ВКонтакте»

Где: улица Беринга, 27-1

Сколько: средний чек – 850 рублей

Режим работы: ежедневно с 12:00 – 23:30

Фото: vk.com/mifanspb
 

«Зеленый чай»

 

Здесь можно попробовать настоящую китайскую еду, не адаптированную под европейские вкусы. В основном в меню блюда Северного Китая: из птицы и морепродуктов, свинины и говядины, древесных грибов и тофу, овощей и бамбука.

К фирменным блюдам ресторана относятся жаренная утка в пиве на сковородке, жаренный кролик в остром соусе, куриные желудки с маринованным чили. Многообразен и выбор десертов. Здесь есть и классические сладости, такие как фрукты в карамели, и более необычные десерты, такие как сладкий картофель в карамели или кукуруза с кедровыми орешками.

Что касается напитков, то здесь можно попробовать китайское пиво, лимонад и, конечно же, чай. Этому напитку здесь уделяют особое внимание. Все желающие могут познакомиться с неспешным чайным ритуалом, секретами его заваривания и традициями употребления. Всего в ресторане насчитывается около 20 видов китайских чаев.

Интерьер заведения выполнен полностью в китайском стиле. Здесь есть зал для проведения чайных церемоний, отдельные кабинки для отдыха небольшими компаниями, а также сцена, где в будущем будут выступать музыканты.

Группа «ВКонтакте»

Где: улица Кораблестроителей, 30

Сколько: средний чек – 1100 рублей

Режим работы: ежедневно с 11:00 – 23:00

Фото: vk.com/greenteaspb
 

«Тан Жен»

 

В этой недорогой сети главным блюдом считается утка по-пекински, которая не оставила равнодушным еще ни одного клиента. Порции здесь настолько большие, что их не съедят даже два человека. Официанты работают быстро и качественно.

В зале стоит массивная деревянная ширма, украшенная резьбой ручной работы, на стенах — многочисленные картины с национальными сюжетами, бар стилизован под типичную китайскую крышу с изогнутыми краями. Столы отделены высокими перегородками, чтобы все гости могли комфортно расположиться, не мешая друг другу.

В меню, помимо знаменитой утки, представлены классические блюда национальной кухни: свиные ушки, лягушачьи лапки, свинина по-тански.  За время работы ресторана особенно полюбились гостям салат из осьминогов, жареные баклажаны и свинина с ананасами. На сладкое создатели ресторана рекомендуют традиционные китайские десерты: фрукты в карамели и жареные бананы.

Группа «ВКонтакте»

Где: Большой проспект В.О., 19

Сколько: средний чек – 750 рублей

Режим работы: ежедневно с 11:00 – 23:00

 

Фото: vk.com/tangrenspb

 

«Юми»

 

Этот ресторан существует в городе на Неве больше двух лет и зарекомендовал себя только с лучшей стороны. Интерьер заведения достаточно сдержанный: стены желтого цвета, геометрические красные светильники, строгие кожаные диваны, мраморные столешницы. Есть два основных зала и один для проведения банкетов.

Меню в «Юми» очень разнообразно. Для удобства посетителей все блюда сгруппированы: блюда из рыбы и морепродуктов, из свинины, из говядины, из птицы, из домашней лапши и другие подразделы. Острые блюда помечены специальным значком. В ресторане предусмотрено меню для вегетарианцев: овощные блюда и кушанья из сыра тофу.

Что касается десертов, то здесь есть и традиционные китайские сладости, например, фрукты в карамели, и привычные европейские, к примеру, чизкейки. Из напитков в ресторане можно заказать кофе, китайский чай, свежевыжатый сок, сидр. Готовят здесь профессиональные повара из Китая.

Группа «ВКонтакте»

Где: улица Разъезжая, 10

Сколько: средний чек – 900 рублей

Режим работы: ежедневно с 11:30 – 23:30

Фото: vk.com/ymichinese

 

«Нихао»

 

Ресторан аутентичной китайской кухни расположился рядом с «Невским центром». Заведение оформлено в европейском стиле с легкими акцентами, отсылающими к национальному колориту. Обширное меню включает многочисленные блюда китайской кухни: тофу, утка по-пекински, дим-самы и так далее.

Сладкие и острые вкусы китайских блюд подчеркнуты специями и соусами. Есть раздел с японскими суши и роллами. В будние дни доступен бизнес-ланч. Время от времени в «Нихао» устраивают гастроли поваров из Поднебесной, которые готовят блюда аутентичной китайской кухни.

Здесь можно провести мероприятие любого уровня и на любое количество гостей, будь их 10 или 200. К услугам гостей представлен ресторан, VIP-комнаты, банкетный зал. Можно провести торжество на природе или в доме за городом.

Группа «ВКонтакте»

Где: Невский проспект, 112

Сколько: средний чек – 1000-1500 рублей

Режим работы: с понедельника по четверг и воскресенье с 11:00 до 23:00; с пятницы по субботу с 11:00 до 01:00

Фото: vk.com/nihao_spb

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