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Алладину понравится: топ-5 лучших ресторанов с арабской кухней в Петербурге

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© Фото: Кадр из мультфильма «Алладин»

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К Чемпионату мира в Петербург прибыли многочисленные поклонники футбола из арабских стран – колоритные египтяне, экспрессивные марокканцы и яркие иранцы задают тон всей Северной столице. Портал «Санкт-Петербург» нашел рестораны и кафе, где гости города почувствуют себя как дома, а петербуржцы смогут попробовать частичку Востока.

Гранд-кафе «Дамаск» 

 

Если из всего разноцветья сказок Ближнего Востока взять по одному самому яркому предмету и разместить с помощью дизайнеров в небольшом помещении, то вы получите сказочный и волшебный уголок, в который и превратили художники Град-кафе «Дамаск».

Интерьер заведения содержит резное дерево, азиатские орнаменты, уютные диваны, различную утварь, привезенную с Ближнего Востока. В помещении два зала, где могут расположиться до 30 человек, есть большая кальянная комната.

В меню предлагают арабскую и европейскую кухню. Рекомендуем попробовать жаркое по-восточному, арабский салат или фатте (в этом блюде подсушенные лепешки используют в качестве основы, на них выкладываются рис, мясо, соус и бульон – прим. ред.)

Официальный сайт

Где: 8-я линия Васильевского острова, 55

Сколько: средний чек – 800 рублей

Время работы: круглосуточно

Фото: vk.com/club7429916
 

Ресторан Basil

 

Хорошим восточным рестораном сегодня никого не удивишь. Фишкой «Базила», по мнению создателей, является многообразие представленных кухонь. В частности, здесь готовят европейские и азиатские блюда. Однако гвоздь программы – восточная кухня и блюда, приготовленные на мангале. 

Наличие двух просторных залов позволяет проводить здесь мероприятия любого уровня: юбилеи, дни рождения, корпоративы, свадьбы. По пятницам и субботам в ресторане выступают приглашенные музыканты.

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В течение дня ресторан предлагает посетителям несколько приятных акций: «Ланч и Обед», «Ужин и Предложения», «Бар и Напитки» (подробные условия и сроки каждой акции уточняйте у персонала).

Официальный сайт

Где: Улица Ломоносова, 16

Сколько: средний чек – 2000-3000 рублей

Время работы: круглосуточно

Фото: официальный сайт ресторана Basil
 

Ресторан Barbaria

 

Этот уютный ресторан, расположенный на улице Марата, славится большими панорамными окнами и интерьером в стиле Мудехар (смешение романского и готического стиля с традиционным мавританским). 

В оформлении использованы вещи, собранные в странах средиземноморского побережья: штучные серебряные и латунные изделия, керамические вазы-подсвечники, столы с натуральным камнем. Помимо интересного оформления, ресторан может похвастать VIP-кабинетом с кнопкой вызова персонала. Без звонка к гостям никто не войдет.

В меню представлены блюда стран Средиземноморья, как традиционные, так и авторские. В частности, можно пробовать цыпленка по-маррокански, восточные пельмени из ягненка, хумус с обжаренной бараниной, печеной паприкой и кедровыми орехами.

Официальный сайт

Где: Улица Марата, 55/5

Сколько: средний чек – 2000-3000 рублей

Время работы: ежедневно с 12:00 до 23:00

Фото: vk.com/barbaria_spb
 

Ресторан «Эмираты»

 

Ресторан «Эмираты» – это место, где удивительным образом сочетаются камень, вода и дерево. Переступая порог ресторана, вы попадете в особый мир, где неспешно журчат мраморные фонтаны и струится мягкий свет от ламп, перенесенных сюда из сказок про Алладина. Каждый элемент интерьера настраивает на расслабление и отдых.

Время словно замедляет свой ход, убаюканное журчанием водопада, ниспадающего по причудливой мозаичной стене. В кальянном зале, расположившись за столиком или на полу среди подушек, можно попробовать разнообразные душистые кальяны, привезенные из Ливана и Дубая.

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Обилие горячих и холодных закусок, горячих блюд, в том числе приготовленных на мангале, не оставят равнодушным. Для ознакомления с арабской кухней подойдет, например, фирменный микс «Эмираты» из мяса ягненка на ребрышках, шашлыков и кебабов из говядины, баранины, курицы и овощей. Среди холодных закусок рекомендуем попробовать хумус.

Официальный сайт

Где: проспект Стачек, 48/2

Сколько: средний чек – 1000-1200 рублей

Время работы: с понедельника по четверг с 09:00 до 23:00, пятница – с 09:00 до 00:00, суббота с 12:00 до 00:00, воскресенье с 12:00 до 23:00

Фото: официальный сайт ресторана «Эмираты»
 

Ресторан «1001 ночь»

 

Восточный ресторан расположился в двух шагах от Дворцовой площади, на Миллионной улице. Он выполнен в духе персидского шатра: стрельчатые арки, на стенах – фрески, на полу – мозаика. Светильники, кувшины и прочие детали – подлинный восточный антиквариат.

Есть отдельная «ханская» комната с подушками вместо стульев и низким столом, и отдельная детская. В меню ресторана «1001 ночь» акцент сделан на традиционные восточные блюда, хотя есть и европейские, и русские позиции. Рекомендуем попробовать хумус, грузинские пхали или бастурму (вяленое говяжье мясо).

Негромкую фоновую музыку по уикэндам сменяют выступления музыкальных коллективов, свое мастерство гости могут показать на танцполе. В выходные дни свое изящество демонстрируют исполнительницы танца живота.

Официальный сайт

Где: улица Миллионная, 21А

Сколько: средний чек – 1350 рублей
 
Время работы: ежедневно

Фото: vk.com/club74506872

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