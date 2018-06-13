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Шалом алейхем: топ-5 еврейских ресторанов в Петербурге

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© Фото: Instagram / @bekitzer_spb

Темы дня

Хумус, бульон с креплах, форшмак и фалафель – погрузитесь в мир удивительной еврейской кухни вместе с порталом «Санкт-Петербург.ру».

«Лехаим»

 

Ресторан «Лехаим» – единственный кошерный ресторан в Петербурге, расположенный в здании Большой Хоральной синагоги. Заведение открыто для всех, вне зависимости от вероисповедания и национальности. Все доходы от деятельности ресторана идут на благотворительность.

Уютное заведение предлагает как традиционные блюда еврейской кухни (форшмак, штрудель, фаршированная рыба), так и европейское меню, включающее в себя наиболее популярные блюда различных национальных кухонь. Вопросы кашрута (кошерной пищи, – прим. ред.) курирует лично главный раввин Петербурга Менахем-Мендел Певзнер.

В ресторане имеются залы на 30, 100 и 200 человек. Все они оформлены в мавританском стиле, мебель сделана из ценных пород дерева. Здесь можно проводить дни рождения, банкеты, свадьбы и детские праздники.

Группа «ВКонтакте»

Где: Лермонтовский проспект, 2

Когда: с понедельника по четверг и в воскресенье с 10:00 до 22:00

Почему: прекрасный ресторан в уникальном месте

 
Фото: vk.com/lehaim_spb
 

«Голден Кафе»

 

Ресторан кошерной кухни «Голден Кафе» расположен в доме 27 по Лермонтовскому проспекту. Здесь готовят традиционный еврейский фалафель, форшмак (блюдо из сельди, запекамой с картофелем, сметаной, луком и перцем) куриный бульон с креплах (бульон с пельменями с куриным мясом) и другие блюда.

Готовят в Golden Cafе по всем правилам кашрута, но при этом разнообразно и неизменно вкусно, поэтому приходят сюда даже те, кто не подозревает о стоящей в паре кварталах отсюда синагоге.

Все недорого за исключением мясных блюд –  тут цены чуть выше средних по городу. Помимо еврейской кухни, здесь можно поробовать грузинские лобио (отварная фасоль), чанахи (тушеная баранина с овощами) и оджахури (жареное мясо с картофелем).

Официальный сайт

Где: Лермонтовский проспект, 27

Когда: с понедельника по четверг с 11:00 до 23:00; в пятницу c 10:00 до 19:00

Почему: дешево и вкусно

Фото: vk.com/kosher_cafe
 

«Мамэле»

 

Хумусия – так называют заведения в Израиле, специализирующиеся на хумусе, «мамэле» в переводе с идиша означает «мамочка». «Мамэле» с еврейскими мамочками на стенах, очень похожими на Голду Меир (пятый премьер-министр Израиля, – прим. ред.), открыли психоаналитики Дарья Кудрявцева и Анатолий Вайнштейн.

На Некрасова решили делать хумус по заветам повара Барака из города Реховот: не заготавливать заранее и подавать теплым, из-под ножа. Свое главное блюдо повара подают с разными топпингами: курицей и баклажаном, говядиной и цукини, киноа и огурцом.

Вторая специализация «Мамэле» – это бар с кошерным вином и собственными настойками на цветах и травах: водка с васильком или джин с лавандой и саган-дайля (растение, использующееся в качестве тонизирующего и стимулирующего средства, траву здесь часто заваривают вместо чая или добавляют в обычный чай, – прим. ред.). По пятницам завели привычку устраивать дружеские вечеринки, по воскресеньям – мастер-классы по приготовлению фалафеля, и когда угодно – лекции, связанные с израильской культурой.

Группа «ВКонтакте»

Где: улица Некрасова, 28

Когда: с понедельника по четверг с 12:00 – 0:00; в пятницу и субботу с 12:00 – 1:00; в воскресенье с 12:00 – 00:00

Почему: замечательный хумус на одной из самых барных улиц Петербурга

Фото: vk.com/makemehummus
 

«Циммес»

 

Кафе с израильским стритфудом на Большой Зелениной улице. Проект запустили Ольга и Рональд Смирнягины – владельцы сети кофеен «Пончкофф». Кафе назвали в честь традиционного десертного блюда еврейской кухни – сладкого овощного рагу.

В меню «Циммеса» вошли популярные блюда ближневосточной кухни: фалафель, шварма с курицей и индейкой, несколько вариантов хумуса и закуска из баклажанов с приправами – бабагануш. Запивать их предлагают домашними лимонадами или кофе с халвой. В барной карте – несколько сортов пива.

Помещение небольшое – на 25 посадочных мест – с несложным оформлением: простая деревянная мебель, синие стены. Зато графика очень интересная – здесь много семитских, масонских или кремплевских мотивов.

Официальный сайт

Где: Большая Зеленина улица, 6

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

Почему: единственное еврейское заведение на Петроградской стороне

Фото: Instagram / @hummusiya
 

«Бекицер»

 

Популярный кафе-бар с израильским стритфудом. Большие панорамные окна выходят на Рубинштейна, внутри нарочито просто, всегда много народу. Над оформлением помещения «Бекицера» работал Артем Спиридонов – дизайнер из Kapodaki. По его задумке, кафе должно напоминать улицы Тель-Авива. Для этого дизайнер выкрасил стены в два цвета, использовал граффити, старые двери и затертые зеркала над баром.

Что касается шеф-повара ресторана Дмитрия Ломоносова, то он, как и другие члены команды, проходил обучение в Израиле. Повар изучал рецептуру местной кухни и привез с собой набор специй и других ингредиентов, которые в России найти крайне сложно.

В частности, здесь можно попробовать питу с настоящим зеленым фалафелем, насладиться вкусом традиционной швармы. В меню бара есть несколько салатов-мезе – это классические закуски, которые подаются в начале трапезы.

Официальный сайт

Где: улица Рубинштейна, 40/11

Когда: ежедневно с 12:00 до 06:00

Почему: главный еврейский кафе-бар на улице Рубинштейна

Фото: Instagram / @bekitzer_spb

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