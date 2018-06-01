Есть где почитать: топ-5 современных библиотек Петербурга

Информационно-досуговый центр «М-86»
В оформлении этой, без сомнения технологичной и функциональной библиотеки, царит футуристический стиль. Мотивы будущего можно заметить и в чилауте, и в комнате для коворкинга, и в студиях звукозаписи и видеоинжениринга. Почти все услуги в «М-86» бесплатные.
Практически ежедневно на площадке проходят анимационные фестивали, встречи с людьми искусства, моды, кинематографа, выставки художников, фотографов и дизайнеров, мастер-классы, лекции, психологические тренинги и кинопоказы.
Помимо досуговой составляющей, библиотека демонстрирует внушительную коллекцию литературы. Поскольку центр рассчитан в первую очередь на молодежь, на полках в большом количестве обитают модные и актуальные новинки, основной акцент фонда сделан на мультимедиатехнологии.
Здесь есть большое количество комиксов как на русском, так и на иностранных языках, детская литература (для малышей и подростков), литература по графическому дизайну, фотографии и так далее. Те, кому фонд покажется маловат, может получить доступ к любой библиотеке мира с помощью электронных терминалов и компьютеров.
Где: Московский проспект, 86
Режим работы: вт-сб 11:00 – 20:00; вс 11:00 – 18:00
Фото: vk.com/centrem86
Библиотека имени Николая Гоголя
В этом заведении дизайнеры решили превратить чтение не только в познавательное, но и модное увлечение, создав соответствующий интерьер. Здесь можно расположиться на мягких пуфиках с любимой книгой, поговорить по телефону в специальной будке в виде книжного стеллажа или просто устроить экскурсию по разным залам, которые не похожи друг на друга.
В каждом зале стоит разноцветная мебель, а стеллажи с книгами легким движением превращаются в диваны. Пол в одном из залов превратили в холмистый зелёный луг с деревьями-полками, искусственной травой и подушками в виде камней, так что книги удобно читать даже лежа.
Помимо креативного подхода, библиотека может похвастать большими плазменными экранами, грифельной стеной, интерактивной доской, медиатекой с книжными полками с QR и даже камерой для Skype-конференций. Во всех залах работает Wi-Fi, стоят компьютеры. Сдать или взять книгу можно как с помощью библиотекарш, так и с помощью современных терминалов.
В пространстве библиотеки регулярно проходят культурные мероприятия и образовательные курсы. Время от времени здесь устраивают веселые вечеринки, приглашают знаменитых авторов. Но и это еще не все: конференц-зал может совершенно бесплатно забронировать для своего мероприятия (кинопоказ, мастер-класс, лекция) каждый желающий.
Где: Среднеохтинский проспект, 8
Режим работы: вт 12:00 – 20:00; ср-вс 11:00 – 20:00
Фото: vk.com/gogol_lib
Готическая библиотека «Книжная капелла»
Фантастическое по своему оформлению пространство расположилось в Почтамтском переулке. Здесь царит дух замкового кабинета или готической часовни. Роскошный интерьер соответствует не менее прекрасной коллекции, состоящей из 5 тыс. томов из 700 тыс. наименований русских книг, вышедших до 1917 года.
«Как и у людей, где среди профессионалов всегда есть один – лучший, так и среди книг есть те, которые по праву получили возможность называться лучшими. Они прошли испытание временем, читателями и критиками», – подчеркивают создатели готической библиотеки.
За старинным дубовым столом под сводами готических потолков гости могут наслаждаться чтением британских легенд о короле Артуре или рассказов Эдгара Алана По, историческими журналами XVII–XIX веков или книгами из библиотек Сибири и Дальнего Востока.
Правда за удовольствие нужно платить. За фантастическое путешествие и прекрасные виды придется отдать чуть меньше 7 тыс. рублей за четыре часа. Записываться в библиотеку нужно заранее – по телефону или электронной почте.
Где: Почтамтская улица, 14
Режим работы: ежедневно с 09:00 – 23:00
Фото: официальный сайт библиотеки «Книжная капелла»
Библиотека комиксов
Первая в Петербурге и единственная в России библиотека комиксов открылась в конце 2012 года. Чтобы собрать интересную коллекцию, потребовалось немало времени. Какие-то экспонаты предоставили сотрудники библиотеки, другие приносили читатели, а самые удивительные экземпляры в виде коллекции классических американских комиксов подарил посол США.
Здесь на полках можно не только отыскать интересную рисованную историю по вкусу, но и узнать много нового об искусстве иллюстрации. И подтянуть свой уровень английского. В свободном доступе можно увидеть около 3 тыс. изданий, и эта цифра постоянно растет.
В помещении библиотеки постоянно проводят разнообразные семинары и мастер-классы по истории и технике создания комиксов различных жанров. Все они проводятся абсолютно бесплатно, однако на некоторые требуется предварительная запись.
Помимо любителей комиксов, пространство стало центром для всех увлекающихся культурой графического искусства. За это нужно поблагодарить создателя библиотеки Дмитрия Яковлева, который ежегодного организует международный фестиваль рисованных историй «Бумфест».
Где: 7-я Красноармейская улица, 30
Режим работы: пн-пт 12:00 – 20:00
Фото: vk.com/comics_library
Библиотека Oхта Lab
Библиотека и торговый центр очень тяжело уживаются в человеческом сознании. Однако Oхта Lab с легкостью рушит все представления о том, где должен находиться книжный храм. Здесь читателю предлагают большой выбор книг и журналов, есть полки для буккроссинга.
В библиотеке вы абсолютно бесплатно читать книги онлайн. Мобильная библиотека с бесплатным доступом к литературным произведениям представляет собой поверхность с изображениями книг. Каждая изображенная книга сопровождается QR-кодом, по которому можно скачать произведение в удобном формате в библиотеке ЛитРес.
Еще каждый посетитель Oхта Lab может бесплатно пользоваться электронными подписными ресурсами. В библиотеке регулярно проходят лекции о литературе, мастер-классы по фотографии, рисованию комиксов и прочим продвинутым активностям.
Организованы автоматизированные рабочие места (компьютеры) для пользователей; беспроводная точка доступа Wi-Fi позволит работать в Интернете посетителям, которые пришли со своими девайсами.
Где: ТРЦ «Охта Молл» – Брантовская дорога, 3
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00