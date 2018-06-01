Есть где почитать: топ-5 современных библиотек Петербурга

Информационно-досуговый центр «М-86»

В оформлении этой, без сомнения технологичной и функциональной библиотеки, царит футуристический стиль. Мотивы будущего можно заметить и в чилауте, и в комнате для коворкинга, и в студиях звукозаписи и видеоинжениринга. Почти все услуги в «М-86» бесплатные.

Практически ежедневно на площадке проходят анимационные фестивали, встречи с людьми искусства, моды, кинематографа, выставки художников, фотографов и дизайнеров, мастер-классы, лекции, психологические тренинги и кинопоказы.

Помимо досуговой составляющей, библиотека демонстрирует внушительную коллекцию литературы. Поскольку центр рассчитан в первую очередь на молодежь, на полках в большом количестве обитают модные и актуальные новинки, основной акцент фонда сделан на мультимедиатехнологии.

Здесь есть большое количество комиксов как на русском, так и на иностранных языках, детская литература (для малышей и подростков), литература по графическому дизайну, фотографии и так далее. Те, кому фонд покажется маловат, может получить доступ к любой библиотеке мира с помощью электронных терминалов и компьютеров.

Официальный сайт



Где: Московский проспект, 86

Режим работы: вт-сб 11:00 – 20:00; вс 11:00 – 18:00

Фото: vk.com/centrem86

Библиотека имени Николая Гоголя

В этом заведении дизайнеры решили превратить чтение не только в познавательное, но и модное увлечение, создав соответствующий интерьер. Здесь можно расположиться на мягких пуфиках с любимой книгой, поговорить по телефону в специальной будке в виде книжного стеллажа или просто устроить экскурсию по разным залам, которые не похожи друг на друга.

В каждом зале стоит разноцветная мебель, а стеллажи с книгами легким движением превращаются в диваны. Пол в одном из залов превратили в холмистый зелёный луг с деревьями-полками, искусственной травой и подушками в виде камней, так что книги удобно читать даже лежа.

Помимо креативного подхода, библиотека может похвастать большими плазменными экранами, грифельной стеной, интерактивной доской, медиатекой с книжными полками с QR и даже камерой для Skype-конференций. Во всех залах работает Wi-Fi, стоят компьютеры. Сдать или взять книгу можно как с помощью библиотекарш, так и с помощью современных терминалов.

В пространстве библиотеки регулярно проходят культурные мероприятия и образовательные курсы. Время от времени здесь устраивают веселые вечеринки, приглашают знаменитых авторов. Но и это еще не все: конференц-зал может совершенно бесплатно забронировать для своего мероприятия (кинопоказ, мастер-класс, лекция) каждый желающий.

Официальный сайт

Где: Среднеохтинский проспект, 8

Режим работы: вт 12:00 – 20:00; ср-вс 11:00 – 20:00

Фото: vk.com/gogol_lib

Готическая библиотека «Книжная капелла»

Фантастическое по своему оформлению пространство расположилось в Почтамтском переулке. Здесь царит дух замкового кабинета или готической часовни. Роскошный интерьер соответствует не менее прекрасной коллекции, состоящей из 5 тыс. томов из 700 тыс. наименований русских книг, вышедших до 1917 года.

«Как и у людей, где среди профессионалов всегда есть один – лучший, так и среди книг есть те, которые по праву получили возможность называться лучшими. Они прошли испытание временем, читателями и критиками», – подчеркивают создатели готической библиотеки.

За старинным дубовым столом под сводами готических потолков гости могут наслаждаться чтением британских легенд о короле Артуре или рассказов Эдгара Алана По, историческими журналами XVII–XIX веков или книгами из библиотек Сибири и Дальнего Востока.

Правда за удовольствие нужно платить. За фантастическое путешествие и прекрасные виды придется отдать чуть меньше 7 тыс. рублей за четыре часа. Записываться в библиотеку нужно заранее – по телефону или электронной почте.

Официальный сайт