Здесь не пахнет древностью: топ-5 новых современных музеев Петербурга

Интерактивный музей современного искусства Интерактивный музей современного искусства (ИМСИ) появился на культурной карте города на Неве силами художника Алексея Сергиенко буквально несколько дней назад. «На самом деле все великие произведения когда-то можно было трогать, но теперь обычные музеи не позволяют этого делать в целях сохранности экспонатов», – говорит создатель музея. В ИМСИ же посетителям дают изучить авторские арт-объекты не только глазами, но и руками, вступая в прямой и непосредственный контакт с искусством. Целью музея является всестороннее развитие человека, что, в свою очередь, помогает быть более счастливым и жить в понимании и гармонии с собой. Официальный сайт Где: Невский проспект, 22 Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00 Сколько: 600 рублей, льготный – 300 рублей Фото: портал Fiesta.City Музей Эмоций

И вновь речь пойдет о музее Алексея Сергиенко. В 2016 году под крышей дома №1 по Итальянской улице знаменитый художник, йог и бизнесмен решил сделать самое эмоциональное пространство, которое состоит из тематических зон, соединенных между собой специальными коридорами.

Каждая зона представляет конкретную эмоцию, коридор ведет от одной эмоции к другой. Здесь можно испытать страх смерти, полежав в гробу, или же испытать чувство отвращения, увидев и услышав гниющую голову коровы.

По словам Сергиенко, здесь можно всего за час испытать то, что многие не могут испытать за всю свою жизнь. Посетители согласны с ним, так как сами замечают, что в стенах музея можно почувствовать полное эмоциональное погружение. А, значит, пространство справляется с поставленными задачами на все – 100%.

Группа «ВКонтакте»

Где: Итальянская улица, 1

Когда: ежедневно с 11:00 до 23:00

Сколько: 600 рублей, льготный - 300 рублей

Фото: vk.com/museumofemotions

Музей ретроавтомобилей Retro Car Show

Музей ретро-автомобилей появился на территории торгового центра «Питерлэнд» благодаря эпизодическому шоу Muscle Garage. Теперь же это пространство представляет собой настоящую мастерскую классических автомобилей.

Здесь можно увидеть много ярких машин со страниц авторитетных автомобильных изданий или из коллекций старых фильмов. Знатокам наверняка будет приятно увидеть многообразие Ford Mustang с 1964 по 1969 годы, великолепный Chevrolet 50-х, Плимут Барракуду и мощный Додж Чарджер с козлом на капоте. В экспозиции значится 70 редких автомобилей.

Группа «ВКонтакте»

Где: торговый центр «Питерлэнд» – Приморский проспект, 72А

Когда: ежедневно с 12:00 до 22:00

Сколько: 300 рублей для взрослых, студентам и школьникам – 200 рублей, детям от 5 до 10 лет – 100 рублей

Фото: vk.com/retrocarshow

Мультимедийный музей «Россия — моя история»

Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» на Бассейной улице открыл двери для посетителей в середине декабря 2017 года. В целом этот проект – один из самых масштабных: его площадки расположены от Южно-Сахалинска до Москвы, от Перми до Махачкалы – всего более чем в 15 городах России.

До текущих летних каникул жители и гости Петербурга смогут посетить это пространство абсолютно бесплатно. Строго говоря, это далеко не музей – здесь нет ни одного исторического экспоната. На площадке в 14 тыс. м2 расположены всевозможные сенсорные столы, экраны и панели, 3D-мэппинг-проекции.

Чтобы максимально наглядно подать более чем тысячелетнюю историю нашей страны, музей оборудовали тысячами единиц мультимедийной техники. Комплекс состоит из трех музейных залов, где с помощью современных технологий представляют четыре мультимедийные экспозиции – «Рюриковичи», «Романовы», «1914–1945: от великих потрясений к Великой Победе» и «От Победы в Великой Отечественной войне до наших дней».

Помимо прочего, в музее можно увидеть специальную экспозицию с подробным рассказом о подвигах ленинградцев в блокадном городе и знакомством с ключевыми персонами петровского времени.

Группа «ВКонтакте»

Где: Бассейная улица, 32

Когда: со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00

Сколько: до начала июня – бесплатно

Фото: vk.com/myhistorypark_spb

Музей железных дорог России

В новом музее железнодородных дорог России можно увидеть крупнейшее в стране собрание железнодорожной техники. В историческом здании локомотивного депо на площади более чем в 57 тыс. м2 расположились 28 тысяч экспонатов из музейного фонда. Но главное здесь – более 100 поездов, локомотивов и паровозов. Экспонаты расположились как под открытым небом, так и под крышей многофункционального музейного комплекса. Среди особых экспонатов: единственный уцелевший в мире паровоз серии С – паровоз С-68; артиллерийская установка ТМ-3-12 – уникальная сверхтяжёлая железнодорожная артиллерийская система с орудиями от затонувшего линкора «Императрица Мария»; первый в истории России разрезной макет, построенный на базе действовавшего паровоза Эр-791-81; служебный вагон Китайско-Восточной железной дороги – дореволюционный вагон с полностью подлинным уникальным интерьером и уникальный мобильный «Ядерный щит», не имеющих аналогов в мире, боевой железнодорожный ракетный комплекс с макетом баллистической ракеты. Среди особых экспонатов: единственный уцелевший в мире паровоз серии С – паровоз С-68; артиллерийская установка ТМ-3-12 – уникальная сверхтяжёлая железнодорожная артиллерийская система с орудиями от затонувшего линкора «Императрица Мария»; первый в истории России разрезной макет, построенный на базе действовавшего паровоза Эр-791-81; служебный вагон Китайско-Восточной железной дороги – дореволюционный вагон с полностью подлинным уникальным интерьером и уникальный мобильный «Ядерный щит», не имеющих аналогов в мире, боевой железнодорожный ракетный комплекс с макетом баллистической ракеты.

Дополняют экспозицию 38 интерактивных и мультимедийных инсталляций. Для самых любознательных предусмотрены особые экскурсии по шести тематическим маршрутам, которые позволят проследить историю железных дорог в стране: от самого первого рейса до сегодняшнего дня.

Группа «ВКонтакте» Где: Библиотечный переулок, 4-2 Когда: со среды по воскресенье с 10:30 по 18:00 Сколько: 300 рублей, льготный – 100 рублей : 300 рублей, льготный – 100 рублей

Фото: официальный сайт музея железнодорожных дорог России

Отреставрированные паровозы и тепловозы демонстрируются внутри крытых зданий и на открытой территории рядом с ними. Коллекция включает более 28 тыс. экспонатов, в том числе более 100 единиц подвижной техники. Здесь можно увидеть единственный сохранившийся паровоз С-68, военную технику (в том числе уникальную сверхтяжелую артиллерийскую систему ТМ-3-12), пассажирские тепловозы (например, ТЭП80, побивший все рекорды по количеству перевезенных пассажиров), экспериментальный скорый «Сокол», не выпущенный в производство, и многое другое. Музей железнодорожного транспорта в Санкт-Петербурге принимает гостей уже с 31 октября 2017 года и каждый желающий может пополнить свои познания в области развития отрасли со дня зарождения почти 200 лет назад до современности.



Источник: https://cityguide-spb.ru/chem-zanyatsya/chto-posmotret/muzei/novyy-muzey-zheleznodorozhnogo-transp/

© cityguide-spb.ru





Источник: https://kudago.com/spb/list/novye-muzei-v-peterburge/Фото: официальный сайт Музея железнодорожных дорог России